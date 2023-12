Mordversuch nach Katzen-Streit: 15 Jahre Haft

Noch zwei Polizisten wollte die Vorsitzende am Montag im Landesgericht als Zeugen bei der Fortsetzung des Prozesses hören. Da begann die Angeklagte an, zu weinen: „Es tut mir so leid“, erklärte sie auf Nachfrage der Richterin. Es waren die ersten, aber nicht die einzigen Tränen der Salzburgerin, die sich wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten musste. Weil sie ihrem Ex-Freund am 13. Juni ein Messer in den Bauch rammte. Sie brach nämlich bei der Urteilsverkündung in Tränen aus: 15 Jahre Haft, nicht rechtskräftig. Einstimmig entschieden die acht Geschworenen auf Mordversuch. Dem Opfer, vertreten durch Weißer Ring-Anwalt Stefan Rieder, sprach das Landesgericht 5000 Euro Schmerzengeld zu.