Mütter gehen mit Baby zum „Buggy-Training“

In und um die Stadt Salzburg kommen so Frauen wie Melanie Winkler und Sabrina Roth zusammen. Roths Tochter ist zweieinhalb Jahre alt und gerne beim Sport ihrer Mutter dabei. Die sagt: „Ich will meine Gesundheit voranbringen. Mir gefällt es, in einer Mütterrunde an der frischen Luft Sport zu machen.“ „Mama zu werden, ändert das Leben radikal. Ich will wieder fit werden“, sagt auch Melanie Winkler, ebenfalls Mutter eines Kleinkindes.