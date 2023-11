War toter Kicker als Geisterfahrer unterwegs?

Fußballfamilie unter Schock

Fest steht, dass der Schock nach dem plötzlichen Ableben des 26-Jährigen in der gesamten Fußballfamilie groß ist. Bei seinem Verein fand bereits eine Krisensitzung statt. Man will die junge Mama und den Sohn (4) so gut wie möglich unterstützen. Das Training der Kampfmannschaft wurde eingestellt, das Spiel der Reservemannschaft am Samstag abgesagt.