Nach tödlichem Unfall: „Ich möchte Papas Trikot“

Der Verein Donau Linz hat sich am Mittwochabend in einer extrem berührenden Zeremonie vom tödlich verunglückten Marko Varga verabschiedet. Der 26-jährige Ungar war auf der A1 bei Pucking in einen furchtbaren Verkehrsunfall mit drei anderen Fahrzeugen verwickelt gewesen. Der Familienvater überlebte den Zusammenprall nicht. Er hinterlässt einen vierjährigen Sohn und seine Frau.