Bei Horrorcrash auf A1 starb Fußballer Marko Varga

Stunden vor Tod noch Tor bejubelt

Plötzlich wurde der Fußball zur Nebensache. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am gestrigen Samstag, an dem in der OÖ-Liga Mondsee in Bad Leonfelden 5:0 siegte, im Fußball-Unterhaus die tragische Nachricht vom Tod von Donau-Fußballer Marko Varga (26), der in der Nacht auf gestern bei einem schlimmen Verkehrsunfall ums Leben kam. Auf mehreren Plätzen gab’s eine Trauerminute, während sich Markos Mitspieler am Donau-Platz versammelten.