Lugner zieht sechste Hochzeit am 1. Juni durch

Wie „Krone“-Leser bereits wissen, heiratet Richard Lugner mit seinen 91 Jahren zum sechsten Mal: Wie der Baumeister – nach tagelangem Schweigen – am Sonntag bestätigte, werden er und seine Lebensgefährtin Simone Reiländer, genannt „Biene“, einander am 1. Juni 2024 im kleinen Kreis das Jawort geben. Es werde seine „letzte Ehe“ kündigte er an.