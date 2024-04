Biden unterzeichnete Gesetz für neues Militärpaket

Insgesamt werden dafür 61 Milliarden Dollar (umgerechnet 57 Milliarden Euro) in die Hand genommen. Das neue Paket sei nicht nur eine Investition in die Sicherheit der Ukraine, sondern auch in die Europas, sagte der US-Präsident. Das beantragte Hilfspaket war im US-Parlament monatelang blockiert gewesen, weshalb seit Ende des Vorjahres praktisch keine Unterstützung mehr möglich war.