Spannendes Erlebnis in der Klagenfurter Ostbucht

Lachende Kinder mit Schminke im Gesicht und fliegenden Luftballons in den Händen laufen an mir vorbei. Gleich neben dem Haupttor hole ich mir einen Iced Coffee, bevor ich mich ins Menschengetümmel stürze. Mit einem Grinsen im Gesicht und guter Laune komme ich bei der Promenade in der Ostbucht an. „Das ist also die Kulinarik-Meile“, erinnere ich mich an den Artikel in der „Krone“.