16-Jähriger auf Spritztour im Auto: Unfall!

Kurz vor 4 Uhr in der Früh am Sonntag nahm ein 16-Jähriger in Lienz ein Auto in Betrieb – natürlich unbefugt. Er fuhr von der Pfisterstraße in Richtung Drautalstraße, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum – der Wagen kam im Straßengraben zum Stillstand.