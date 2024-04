Pacult: „Da sind wir halt ein Amateurverein!“

„Keinen Druck, aber trotzdem so ängstlich“

Was Nico noch aufstößt, ist die bisherige Ausbeute in der Meisterrunde. Man spielt im Grunddurchgang so konstant gut, punktete, fuhr Siege ein. Jetzt hält man oben bei zwei Punkten aus fünf Spielen. Letzte Saison hatte es zu zwei Siegen und zwei Remis gereicht, 2021/22 für einen Sieg und drei Remis. „Wir haben keinen Druck, sind trotzdem so ängstlich. Wenn wir dann hinten sind, spielen wir befreiter auf. Wir müssen viel mehr an uns glauben.“