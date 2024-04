Dieses Goalie-Trio steht bei der Austria am Zettel

„Giftiger und cleverer verteidigen“

Gegen die Salzburger will’s Austria Klagenfurt am heutigen Mittwoch jedenfalls besser machen als bei der 2:4-Niederlage am Sonntag. „Wir müssen giftiger und cleverer verteidigen, in Summe waren die Gegentreffer zu billig. Und dann haben die Bullen ja auch in der zweiten Hälfte viele Chancen liegen gelassen“, betont Kapitän Thorsten Mahrer.