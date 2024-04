Überfall auf Casino: Täter boxte für Rot-Weiß-Rot

Einschlägige Vorstrafe

Es ist nicht die erste Straftat, in die der frühere Kampfsportler verwickelt ist. Im Vorjahr wurde er in Wiener Neustadt wegen Sachbeschädigung, Nötigung und Raub zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Und auch diesmal ist ein Nötigungsdelikt ein weiteres Faktum in der Anklage. Dazu bekennt sich der Angeklagte aber nicht schuldig: „Ich versuche, möglichst wenig Leute in meinem Umfeld zu verletzen.“ – Vertagt auf 7. Mai.