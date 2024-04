„Burgtheater hätte die Reißleine ziehen müssen“

Gespräch mit Teichtmeister über Vorwürfe schon 2021

„Sobald wir erfuhren, dass es sich bei dem in den Artikeln genannten Schauspieler um Florian Teichtmeister handelt, haben wir diesen zu einem Gespräch vorgeladen“, schreibt das Burgtheater in seiner Stellungnahme vom 13. Jänner 2023. Das oben genannte Gespräch fand bereits im Herbst 2021 statt. Dabei will man von dem Schauspieler getäuscht worden sein: „Florian Teichtmeister hat damals die Vorwürfe vehement und glaubhaft bestritten“, heißt es.