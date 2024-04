Lerncafés: Solidarität und Unterstützung

Nicht alle Kinder bekommen Nachhilfe, wenn sie in der Schule mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und auch nicht alle Kids haben einen eigenen Schreibtisch zur Verfügung, an dem sie in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können. Zudem: nicht sämtliche Eltern sind die perfekten Lernhilfen, teils haben sie schlicht und einfach keine Zeit für den Nachwuchs. Um diese unterschiedlichsten Startpositionen auszugleichen, gibt es Einrichtungen wie die Caritas Lerncafés, in denen Kindern gratis Unterstützung beim Pauken geboten wird. 122 Freiwillige engagieren sich in den insgesamt 16 Einrichtungen in ganz Vorarlberg, knapp 450 Kinder besuchen die Lerncafés regelmäßig.