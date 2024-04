Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Landstraße

Kurz nach 8 Uhr kam es auf der nassen Fahrbahn der L157 zwischen Tattendorf und Pottendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Baden war in Richtung Pottendorf unterwegs, ein ungarischer Sattelschlepper fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Vor der Piestingbrücke an der Ortsgrenze von Tattendorf stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen.