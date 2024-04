Grazer Gasse erinnert nun an Armenpfarrer Pucher

Ein Vorbild für Menschlichkeit

„Nach seinem Tod war völlig klar, dass er im öffentlichen Raum gewürdigt werden soll“, so Kahr beim Pressetermin am Montag. Beschlossen wurde das Vorhaben einstimmig im Februar. In Abstimmung mit den VinziWerken habe man sich für dieses Straßenstück entschieden. „Pucher hat in der ganzen Stadt gewirkt, aber die Gasse hier ist unmittelbar in seinem Wirkungskreis“, sagte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zur APA. Heute befinden sich in den vier Häusern Übergangswohnungen des Sozialamts, Pucher habe hier oft vorbeigeschaut, etwa bei Adventfeiern.