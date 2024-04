Lakemania: „Wir sitzen alle im selben Boot“

Die Quelle des Lebens versiegt. Wasser wird knapp. Diese besorgniserregenden Zeilen schreiben sich etwas leichter, wenn der April macht, was er will, und kühlenden Regen bringt. Kurz zuvor hatte ein Hauch von Sommer hierzulande schon kräftige Auswirkungen auf den Verdunstungsgrad und somit auch auf den Neusiedler See. Innerhalb weniger Tage ging der Pegel deutlich nach unten.