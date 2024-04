Hier gedeiht nicht nur Wein: Beste Lage für Oliven

Ab 2026 will man selbst pressen

Bei „Olivia“ werden die Oliven auch eingelegt. Der Ertrag steige pro Jahr um 50 bis 100 Prozent, sagt Franz Günther. Das Ziel sei in den nächsten zwei Jahren von derzeit 650 Bäumen auf 1000 zu wachsen. 2026 will man selbst Öl pressen. Bis dahin soll es einen entsprechend hohen Ertrag geben.