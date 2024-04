Kein Schönschreiben | Idealer Kanzler

Das aktuelle Leiden der SPÖ an ihrem aktuellen Parteichef und Spitzenkandidaten Andreas Babler im Wahljahr – dieses Thema im Newsletter und im „Krone“-Brief an die Leser wurde am Sonntag kontroversiell diskutiert. Wobei: Die Tendenz der meisten Meinungsäußerungen war klar, sehr klar. „Ich war früher mal SPÖ-Wähler. Aber eine Babler-SPÖ will und kann ich nicht wählen“ – dieses Posting steht stellvertretend für viele andere. „Wenn wir Pech haben, wird der Kanzler“, fürchtet ein anderer User, während ein weiterer meint: „Babler als Kreisky-,Nachfolger´ zu sehen, bedarf einer gehörigen Portion an satirischer Fähigkeit und politischem, kabarettistischem Talent.“ In einigen Reaktionen wird Pamela Rendi-Wagner nachgeweint, in nur ganz wenigen der Fast-Parteichef Doskozil vermisst. Gibt es auch positive Stimmen? Höchstens solche wie diese toxische: „Hoffentlich bleibt Babler Kanzlerkandidat bei der SPÖ. Auch Nehammer finde ich gut für die FPÖ.“ Und auch so kann man es auf den Punkt bringen: „Die SPÖ kann nicht schöngeschrieben werden.“ Ja, das fällt derzeit wirklich nicht leicht.