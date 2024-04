Altes Wrack mit Beiboot

Die Schlaumeier beim Frühschoppen, die Schlawiner in den Wirtshäusern, die Großmäuler in den Hinterzimmern: Fünf Monate vor den großen Wahlen macht sich Geschäftigkeit unter Abgeordneten und Sekretären breit. In den mittleren Rängen des politischen Regierungsbetriebs dämmert auch den Letzten, dass es nach Lage der Dinge wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren gibt. Da werden jetzt auf Servietten und Bierdeckeln die Prozente der Umfragen in Mandate und mögliche Koalitionen schön gerechnet. Doch das ewige Spiel mit der Macht will in Österreich nicht mehr richtig funktionieren.