Letzte Generation stört Marathon: Frau verhaftet

„Die Zeit läuft uns davon. Genug geredet!“, schreibt die Organisation außerdem in einer Presseaussendung. Anstatt ihr also nachzulaufen, hockten sie allerdings lediglich am Rand der Laufstrecke, mit ihren Warnwesten und gelben Bannern. Der Marathon konnte zum Glück trotz Störaktion weiter stattfinden.