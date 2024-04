In Tirol fehlen 53 Zahnärzte für Kassenstellen

Domino-Effekt führte zu Misere in Kitzbühel

Die hohen Kosten in Kitzbühel sieht auch Arno Melitopulos-Daum, Bereichsleiter in der ÖGK, als einen Grund für die Misere, aber: „Hauptursache ist der Umstand, dass vor einigen Jahren zahlreiche Zahnärzte im Raum Kitzbühel und Kufstein in Pension gegangen sind und der Druck auf die verbleibenden zu groß wurde.“ Das habe zu weiteren Kündigungen wegen Überlastung geführt.