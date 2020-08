„Ein Zahnärztemangel ist vorprogrammiert“

Großteil der Plätze geht an deutsche Studenten

Schon im Vorjahr waren die Folgen der abgeschafften Quote einschneidend. 60 Prozent der Studienplätze gingen an Deutsche. Loidl: „Das Verhältnis kehrt sich um.“ Das befürchtet auch die Zahnärztekammer. Tirols Landespräsident Paul Hougnon sieht in Österreich einen Zahnärztemangel vorprogrammiert: „Schon jetzt sehen wir eine kassenärztliche Unterversorgung in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz.“ Teilweise könnten aber Wahlärzte diese Lücken derzeit noch füllen, ergänzt der Präsident. In den nächsten fünf Jahren sei mit einer Pensionierungswelle zu rechnen. Knapp ein Drittel der niedergelassenen Zahnärzte ist älter als 60. Die Situation werde sich dann verschärfen.