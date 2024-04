„Ich bin froh, dass es Zeiten des Zweifelns gab“

Seppi Sigl wird 1982 in Salzburg geboren. Er besucht dort das Gymnasium und anschließend die Tourismusschule in Kleßheim. Sein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft schließt er in Wien ab. Nach Anstellung bei einem Braukonzern in Hamburg und Aufenthalten in Berlin beschließt er, die Trumer Privatbrauerei in 8. Generation zu übernehmen. Seppi Sigl ist verlobt und hat zwei Kinder. Die Familie lebt in der Stadt Salzburg.