Daniel Bauchinger: „Habe immer Schlafsack mit“

Ja, vor allem im Hotelbereich. Man erkennt den Charakter der Leute daran, wie sie ein Hotelzimmer verlassen. Das ist wirklich interessant. Oft werden Zimmer in 3-Stern-Hotels hervorragend verlassen und in 5-Stern-Hotels findet man oft katastrophale Zustände vor. Da ist man dann kurz vorm neu Ausmalen, weil zum Beispiel am Boden gekocht und gegessen wurde und die Essensreste an der Wand kleben. Man glaubt gar nicht, was Leute so alles machen. Das ist keine Frage der sozialen Schicht. Ich finde diese Zustände sogar eher im gehobenen Bereich vor. Diese Leute denken sich: Dafür gibt es eh Dienstleister, die den Dreck wegmachen. Sie werden es mir nicht glauben, aber wenn ich persönlich in ein Hotel gehe, habe ich meinen eigenen Schlafsack dabei.