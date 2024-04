NASA will Saturnmond Titan mit Drohne erforschen

Auf Titan Seen aus Methan entdeckt

Wichtiges Vorwissen für die geplante „Dragonfly“-Mission sammelte die NASA gemeinsam mit ihrem europäischen Pendant ESA durch die 1997 gestarteten Weltraummission „Cassini-Huygens“. Dabei wurden zwei gekoppelte Sonden – „Cassini“ und „Huygens“ – zum Saturn geschickt. Erstere untersuchte den Saturn aus der Umlaufbahn, Letztere landete am Titan, wo sie unter anderem Seen aus Methan entdeckte, in denen man eine Vielzahl an organischen Verbindungen vermutet.