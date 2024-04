Mutmaßliche IS-Angriffe in Syrien fordern 28 Tote

Keine Lösung des Konflikts in Sicht

Zunächst reklamierte keine Gruppe die Angriffe für sich. Die Syrische Beobachtungsstelle vermutet, dass der IS dafür verantwortlich ist. Die Terrormiliz beherrschte vor Jahren große Gebiete in Syrien und dem Irak und gilt heute als militärisch besiegt. IS-Zellen sind in beiden Ländern aber weiterhin aktiv und verüben Anschläge.

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.