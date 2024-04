KAC-Kapitän Hundertpfund jagt seinen fünften Pokal

Zehnmal Doppel-Meister

Am größten in der KAC-Kabine ist die Anzahl der zweifachen Meister. So waren Johannes Bischofberger, Niki Kraus, Daniel Obersteiner, Nick Petersen, Steven Strong, Clemens Unterweger, Thomas Vallant und Marcel Witting allesamt bei den beiden letzten Klagenfurter Titeln in den Saisonen 2018/19 und 2020/21 dabei. Raphael Herburger hatte mit dem KAC 2008/09 sowie 2012/13 gewonnen. Zweimal durfte in seiner Karriere auch Routinier Jan Mursak jubeln: 2012/13 mit Grand Rapids Griffins (aktueller Klub von KAC-Export Marko Kasper) über die Meisterschaft in der American Hockey League – 2018/19 gewann er mit Bern in der Schweiz.