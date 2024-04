Auch zwei Psychologen glauben an die KAC-Chance

Für Showdown muss eine Premiere her

Um den Showdown und Spiel sieben am Freitag in Klagenfurt herbeiführen zu können, braucht der KAC eine Premiere: Sechsmal lag man in einer Play-off-Serie bisher mit 2:3 zurück, noch nie konnte man diese dann drehen. „Salzburg war bisher kaltschnäuziger, führt deshalb in diesem Finale – das müssen wir ändern. Wir wissen genau, wie man Tore schießt“, so Johannes Bischofberger. Immerhin hat man die Bullen diese Saison schon 8:1 besiegt, mit 234 Treffern (Salzburg hat 201) die meisten der Liga geschossen.