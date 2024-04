KAC führt dank Kapitän Hundertpfund weiter mit 1:0

In den ersten Minuten kam Salzburg zwar mit viel Druck aus der Kabine, aber die Rotjacken bestanden dies unbeschadet. Die erste Großchance hatte der KAC, Mursaks Schuss am zweiten Pfosten wurde aber abgewehrt. In Minute zehn gab‘s dann erstmals den Jubel in der Klagenfurter Arena: Herrlicher Aufbau aus dem eigenen Drittel, Bischofberger bekommt den Puck am Flügel im Angriffsdrittel. Er serviert diesen perfekt für Hundertpfund und der musste seinen Schläger nur noch hinhalten. Wie zuletzt beim Match in Salzburg (ging 5:6 nach Verlängerung verloren) stellte der KAC-Kapitän auf 1:0.