Nehammer fordert weniger Verbote für Wirtschaft

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) spricht sich für eine Deregulierung der Wirtschaft aus. Es brauche ein neues Denken in der Europäischen Union, sagte er im Vorfeld des zweiten EU-Gipfeltages am Donnerstag in Brüssel. Außerdem fordert Nehammer: europäisches Kapital für den europäischen Markt.