„Kurskorrektur, um Wohlstand zu erhalten“

Michel: Realität hat sich geändert

Der EU-Ratspräsident Charles Michel reist aus Warschau an. Er versicherte am Freitag, dass immer die spezifische Situation der einzelnen Mitgliedsstaaten berücksichtigt werde. „Ich spüre aufseiten der EU ein neues Paradigma, die Realität hat sich geändert. In der Vergangenheit war die Konstruktion der EU auf der Idee aufgebaut, dass wir Demokratien sind und demokratische Prinzipien und Werte fördern müssen, und dass wir eine machtvolle wirtschaftliche Basis haben wollen und ökonomisch mehr kooperieren wollen (...)“, sagte er. Heute müsste die EU etwa mehr Verantwortung im Bereich der Sicherheit übernehmen.