Eishockey-Finale und Konzert treffen aufeinander

Gleich zwei Veranstaltungen finden am Freitag, 19. April, bei der Klagenfurter Messe statt. Das große Eishockeyfinale des EC KAC gegen Red Bull Salzburg und das Konzert der Fäaschtbänkler in Halle 1 locken über 11.000 Besucher in die Landeshauptstadt. Das ist für die Parkplatzsuche zu beachten.