Himmel und Hölle am Wörthersee

Der Wörthersee, an dem im Meisterfall im Herbst auch Sturms Champions League-Spiele stattfinden müssten, ist der geheime Sehnsuchtsort der Sturm-Fans: Sechsmal wurde Austria Klagenfurt dort in der Liga besiegt, einmal im Cup. Vier Siege gab’s gegen Austria Kärnten, dazu ein Remis und eine Niederlage (2:4 am 18.3. 2009). Im Cup gab’s drei Finalsiege, plus eine Niederlage gegen Salzburg (0:4 in der Pandemie am 3.3.21), dazu ein 2:0 gegen Videoton in der Champions League-Quali. Gesamtbilanz: 15 Siege, ein Remis, zwei Niederlagen.