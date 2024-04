„Lichtscheues Gesindel“ und der Gestank von Pest

Seine Geschichten erzählt er am liebsten in jener Rolle, die für ihn, der sich der Tradition und Historie verpflichtet fühlt, Passion ist: in der Robe des Nachtwächters. Einem Job, der einst alles andere als hohes Ansehen genoss, „obwohl er wichtig für die Gesellschaft war“. Aber er fiel in die Riege von Abdeckern (diese zogen Tieren das Fell ab, waren für die Entsorgung der Kadaver zuständig), Henkern, Totengräbern, allesamt keine ehrbaren Berufe. „Die Leute mussten auch unter sich bleiben, durften keine Zunft bilden und politisch nicht aktiv sein. Der Job wurde auch weiter vererbt – es gab fast keine Chance, da mittels Freibrief rauszukommen.“