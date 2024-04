Künstliche Intelligenz als Bildungsberater

Künstliche Intelligenz (KI) drängt immer mehr in den Alltag. In der Pädagogischen Hochschule hat man nun eine innovative Digital-Initiative gestartet, die sich die hochmoderne Technik zunutze macht. Ein eigens entwickelter Chatbot mit KI-Unterstützung bietet Lehrkräften sowie Elementarpädagoginnen die Möglichkeit, sich direkt mit dem Fortbildungsangebot der PPH auszutauschen. Dabei geht das System über ein schlichtes Such- und Anmeldeverfahren hinaus und verwandelt die Interaktion mit dem Fortbildungsangebot in eine lebendige Unterhaltung.