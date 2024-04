„Schnecke“ für 100-jährige Dienste eingemauert

Weitere 220 kV-Leitung ins Inntal nicht notwendig

„Letzte Gelegenheit, die schneckenähnlichen Zuleitungen zu den Turbinen zu besichtigen“, erklärt Projektleiter Klaus Feistmantl, „die werden in Bälde zur Stabilisierung eingemauert, um in den nächsten 100 Jahren der Stromerzeugung zu dienen.“ Stabil sind auch die Pläne der Tiwag, das Pumpspeicherkraftwerk 2026 in Betrieb zu nehmen. In Zeiten von Stromüberschuss wird nämlich das Wasser in den Speicher Finstertal wieder hochgepumpt, um daraus neuerlich Energie zu gewinnen.