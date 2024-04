Nach Sex mit Mädchen (13): Haftstrafe für Schüler

Kondom mit DNA des Angeklagten gefunden

Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass der 18-jährige Schüler am 4. September 2023 in einem Waldstück in Schnifis mit seiner damals erst 13-jährigen Freundin Geschlechtsverkehr hatte. Die belastenden Aussagen des Mädchens und ein gebrauchtes Kondom mit der DNA des Angeklagten, das zwei Wochen nach der vermeintlichen Tat in dem Waldstück gefunden wurde, waren für den Senat Beweis genug.