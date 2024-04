Öffis: Wien bekommt keine neue U-Bahn mehr

Das Öffi-Netz in der Stadt wächst und wächst. Sowohl im Untergrund als auch an der Oberfläche wird weiter massiv ausgebaut. Damit gehen jedoch auch notwendige Bauarbeiten mit Einschränkungen für Fahrgäste einher. Die zukünftig noch größer und länger ausfallen könnten, warnt die Wiener-Linien-Chefin. Wachsen soll aber nur noch das Bim-Schienennetz. Was dahintersteckt und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien