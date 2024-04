Systemausfall im Tiroler Landhaus: Ursache unklar!

Stille herrscht derzeit im Landhaus in Innsbruck, es geht so gut wie gar nichts mehr! Betroffen sind unter anderem die Website, das gesamte Internet und das Festnetz des Landesdienstes. Die EDV-Abteilung arbeite unter Hochdruck an der Behebung des Problems, betont Sprecher Florian Kurzthaler gegenüber der „Tiroler Krone“.