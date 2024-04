Kerstin Rigger: „Missen-Wahlen muss es geben!“

Heuer wird die Wahl zur Miss Austria als Premiere im Rahmen der Vienna Fashion Week stattfinden. Die „Krone“ sprach dazu mit Mission-Austria-Chefin Kerstin Rigger, die die Flut an Missen-Titeln kritisiert, gleichzeitig an ihren Wahlen aber festhält und etwaige Investitionen dafür in Österreich, statt im Ausland tätigen will.