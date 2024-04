Professor hilft Menschen, sich selbst zu helfen

Wegen des Krieges gibt es in der Ukraine zunehmend Bedarf an Prothesen, deshalb hat Hubert Egger, Professor für Prothetik an der FH Linz, das Projekt Hilfe zur Selbsthilfe mit Gliedmaßenprothesen ins Leben gerufen. Im Zuge seiner Lehrtätigkeit bekomme er Prothesen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr benötigt werden.