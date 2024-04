Neues Café erfüllt süßeste Träume mit viel Crème

Pâtissier schafft sündige Kreationen

Ex-Mann Yildirim Deniz, der die beiden Oliva-Läden in der Plus City und im Lentia sowie das Bistro im Waldbad Pasching führt, war bei der Erfüllung des Traumes behilflich. Und vor allem auch Pâtissier Seyfettin Demir, der bereits international – etwa in Florida – tätig war und sich für die vielen sündigen Kreationen im „Black & Sugar“ verantwortlich zeigt. Das kleine aber feine Café in der Mozartstraße 14, in dem bis vor kurzem noch „Royal Donuts“ beheimatet war, gilt in den Sozialen Medien bereits als Geheimtipp. Zurecht?