Ausgezeichnete, echte Kärntner Kasnudeln

„Ganz ohne Erwartungen“ reichten Edith und Walter Kuss von der Norischen Nudelwerkstatt ihre beliebten Kärntner Kasnudeln beim „Pasta Kaiser“ – einem bundesweiten Pastabewerb der Messe Wieselburg in Oberösterreich – ein. Und gewannen prompt: Neben anderen heimischen Teigwarenherstellern, die in anderen Kategorien erfolgreich waren, dürfen sich die Guttaringer über den ersten Preis in der Kategorie Spezialitäten freuen!