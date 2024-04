EX-NATO-Chef: Teheran wollte keinen Treffer landen

Erst Verteidigungsminister, dann NATO-Generalsekretär

Robertson gehörte ab 1997 als Verteidigungsminister der ersten Regierung des Labour-Regierungschefs Tony Blair an, zwei Jahre später wechselte er als NATO-Generalsekretär ins Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses nach Brüssel. In seiner vierjährigen Amtszeit erklärte die NATO das erste und bisher einzige Mal den Bündnisfall nach Artikel 5 – und zwar infolge der Terroranschläge des 11. September 2001 auf New York und Washington. Robertson ist auf Einladung der NATO-Kontaktbotschaft Slowenien in Wien und hält am Dienstag in der Diplomatischen Akademie einen Vortrag anlässlich des 75. Jahrestags des Verteidigungsbündnisses.