Auf Verbrecherjagd: Jetzt sprechen die Taxifahrer

Eines der Opfer machte sich noch am Montag zur Kfz-Werkstätte bei Porsche Alpenstraße auf. Die nun verhafteten Vandalen zerstörten in der Nacht zuvor die Seitenscheibe seines Taxis. „Und das alles wegen einer Stirnlampe und einer Taschenlampe“, schüttelt Taxler Reinhard Feichtner den Kopf. Mehr erbeutete das Duo nicht. Ein Tablet holte man zwar ebenfalls aus dem Taxis, warf es allerdings kurz darauf in ein Gebüsch. Feichtner hofft, dass mit den Verhaftungen die Einbruchsserie zu Ende ist. Viele seiner Kollegen sind sich da nicht so sicher. . .