Warnstufe Rot: Hier wüten nun Unwetter mit Hagel

Laut Angaben der österreichischen Unwetterzentrale (uwz) toben bereits die ersten Unwetter in Österreich: Heftig krachen dürfte es demnach schon am Nachmittag in Salzburg, in den Regionen Zell am See und Sankt Johann im Pongau, aber auch in Niederösterreich, im Gebiet Baden, Neukirchen und Wiener Neustadt.