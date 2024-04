Streit in Graz eskaliert: Frau stach mit Messer zu

Erst am Montag wurde bekannt, dass sich am Sonntag im Grazer Bezirk Gries eine Bluttat ereignete. Gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung in der Triester Straße zu einem Streit zwischen einer 48-jährigen Ungarin und ihrem 31-jährigen Lebensgefährten. Beide waren stark alkoholisiert, Auslöser der Auseinandersetzung dürfte Eifersucht gewesen sein.