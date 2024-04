Religiöse Feste: Schulen dürfen nicht schließen

Auch um eine Schule in Pioltello bei Mailand war es zuletzt zu einem Streit gekommen. Sie hatte für 10. April, am Ende des Ramadan, einen schulautonomen freien Tag für das islamische Zuckerfest beschlossen. Bildungsminister Valditara ordnete jetzt eine Inspektion in der Schule an, um möglichen Unregelmäßigkeiten beim Beschluss der Schulleitung nachzugehen. Diese machte bisher keinen Rückzieher und bestätigte die Schließung am 10. April.