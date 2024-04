Ohne Scheider gibt es keinen neuen Magistratschef

Die VP will warten, bis ein Gerichtsurteil in dieser Causa am Tisch liegt. „Es ist besorgniserregend und enttäuschend zugleich, wie alle Regeln gebogen werden, um einen SP-Kandidaten durchzusetzen. Dieses merkwürdige Rechtsverständnis, das SP und FP an den Tag legen, stellt einen Schlag ins Gesicht aller Mitarbeiter dar. Angesichts der möglichen Lohnerhöhungen in den nächsten 10, 15 und 20 Jahren sind die langfristigen Folgen für die Stadt kaum auszumalen. Solche Entscheidungen dürfen nicht leichtfertig getroffen werden, nur weil jemand Günstling der SP ist“, mahnt VP-Klubchef Julian Geier.